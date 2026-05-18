America’s Safest Midsize Cities – 2026 Study 

Safety and security are major determinants of quality of life. That’s especially true in midsize cities, where residents may seek a balance of opportunity, affordability and peace of mind. While no place is risk-free, some midsized cities offer residents a stronger sense of everyday security than others.

SmartAsset examined more than 300 midsize cities — those with populations between 65,000 and 250,000 — to identify the safest in the United States. Cities were ranked using composite scores that considered violent crime, property crime, traffic fatality rates and natural disaster risk.

Key Findings

Broomfield, Colorado, is America’s safest midsize city. Broomfield boasts below-average violent and property crime rates — 1.5 and 19 per 1,000 residents, respectively — and a modest motor vehicle fatality rate of about five per 100,000 residents. Broomfield is also the only city evaluated with a FEMA natural disaster risk rating of “very low,” which reflects expected disaster losses, social vulnerability and community resilience.

Broomfield boasts below-average violent and property crime rates — 1.5 and 19 per 1,000 residents, respectively — and a modest motor vehicle fatality rate of about five per 100,000 residents. Broomfield is also the only city evaluated with a FEMA natural disaster risk rating of “very low,” which reflects expected disaster losses, social vulnerability and community resilience. Little Rock, Arkansas, ranks last. High property and violent crime, elevated natural disaster risk and an above-average traffic fatality rate pushed Little Rock to the bottom of the ranking.

High property and violent crime, elevated natural disaster risk and an above-average traffic fatality rate pushed Little Rock to the bottom of the ranking. Inland states account for most of the highest-ranked cities. Fourteen of the 20 safest midsize cities are in noncoastal states.

Fourteen of the 20 safest midsize cities are in noncoastal states. Disaster risk can affect otherwise safe cities. Auburn, Washington, and San Ramon, California, have among the nation’s lowest violent crime rates for midsize cities, but each faces elevated natural disaster risk. Auburn is exposed to flooding, major earthquakes and potential lahars, or volcanic mudflows from Mount Rainier. San Ramon is also at risk of earthquakes, as well as wildfires and severe weather.

The 75 Safest Midsize Cities

Broomfield, Colorado

• Violent crime per 1,000 residents: 1.48

• Property crime per 1,000 residents: 18.56

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.02

• Disaster risk: Very low

State College, Pennsylvania

• Violent crime per 1,000 residents: 1.53

• Property crime per 1,000 residents: 7.64

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.63

• Disaster risk: Relatively low

Warwick, Rhode Island

• Violent crime per 1,000 residents: 0.79

• Property crime per 1,000 residents: 11.47

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.39

• Disaster risk: Relatively low

Ames, Iowa

• Violent crime per 1,000 residents: 1.48

• Property crime per 1,000 residents: 15.06

• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.51

• Disaster risk: Relatively low

Logan, Utah

• Violent crime per 1,000 residents: 1.37

• Property crime per 1,000 residents: 11.3

• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.68

• Disaster risk: Relatively low

Carmel, Indiana

• Violent crime per 1,000 residents: 0.66

• Property crime per 1,000 residents: 8.13

• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.93

• Disaster risk: Relatively moderate

Greenwood, Indiana

• Violent crime per 1,000 residents: 1.09

• Property crime per 1,000 residents: 15.29

• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.1

• Disaster risk: Relatively low

Waukesha, Wisconsin

• Violent crime per 1,000 residents: 1.14

• Property crime per 1,000 residents: 8.75

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.69

• Disaster risk: Relatively moderate

Coeur d’Alene, Idaho

• Violent crime per 1,000 residents: 2.41

• Property crime per 1,000 residents: 9.56

• Auto fatalities per 100,000 residents: 10.31

• Disaster risk: Relatively low

Appleton, Wisconsin

• Violent crime per 1,000 residents: 2.01

• Property crime per 1,000 residents: 13.47

• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.88

• Disaster risk: Relatively low

Eau Claire, Wisconsin

• Violent crime per 1,000 residents: 1.62

• Property crime per 1,000 residents: 19.06

• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.44

• Disaster risk: Relatively low

Franklin, Tennessee

• Violent crime per 1,000 residents: 1.32

• Property crime per 1,000 residents: 9.43

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.51

• Disaster risk: Relatively moderate

St. Charles, Missouri

• Violent crime per 1,000 residents: 1.34

• Property crime per 1,000 residents: 8.87

• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.09

• Disaster risk: Relatively moderate

Newton, Massachusetts

• Violent crime per 1,000 residents: 0.49

• Property crime per 1,000 residents: 5.99

• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.03

• Disaster risk: Relatively high

Dubuque, Iowa

• Violent crime per 1,000 residents: 4.01

• Property crime per 1,000 residents: 14.35

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.76

• Disaster risk: Relatively low

Alexandria, Virginia

• Violent crime per 1,000 residents: 2.19

• Property crime per 1,000 residents: 26.4

• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.8

• Disaster risk: Relatively low

Eagan, Minnesota

• Violent crime per 1,000 residents: 1.03

• Property crime per 1,000 residents: 17.7

• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.92

• Disaster risk: Relatively moderate

Rockville, Maryland

• Violent crime per 1,000 residents: 1.5

• Property crime per 1,000 residents: 15.23

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.62

• Disaster risk: Relatively moderate

Frederick, Maryland

• Violent crime per 1,000 residents: 4.06

• Property crime per 1,000 residents: 16.74

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.96

• Disaster risk: Relatively low

Lehi, Utah

• Violent crime per 1,000 residents: 0.88

• Property crime per 1,000 residents: 5.41

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.61

• Disaster risk: Relatively high

Rochester, Minnesota

• Violent crime per 1,000 residents: 1.54

• Property crime per 1,000 residents: 13.68

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.03

• Disaster risk: Relatively moderate

Gaithersburg, Maryland

• Violent crime per 1,000 residents: 2.53

• Property crime per 1,000 residents: 13.12

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.62

• Disaster risk: Relatively moderate

Nashua, New Hampshire

• Violent crime per 1,000 residents: 1.61

• Property crime per 1,000 residents: 12.61

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.78

• Disaster risk: Relatively moderate

Chapel Hill, North Carolina

• Violent crime per 1,000 residents: 1.72

• Property crime per 1,000 residents: 25.15

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.87

• Disaster risk: Relatively low

Novi, Michigan

• Violent crime per 1,000 residents: 0.99

• Property crime per 1,000 residents: 6.55

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.67

• Disaster risk: Relatively high

Naperville, Illinois

• Violent crime per 1,000 residents: 0.84

• Property crime per 1,000 residents: 8.84

• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.91

• Disaster risk: Relatively high

Georgetown, Texas

• Violent crime per 1,000 residents: 1.91

• Property crime per 1,000 residents: 11.7

• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.74

• Disaster risk: Relatively moderate

College Station, Texas

• Violent crime per 1,000 residents: 1.7

• Property crime per 1,000 residents: 11.03

• Auto fatalities per 100,000 residents: 9.56

• Disaster risk: Relatively moderate

Bethlehem, Pennsylvania

• Violent crime per 1,000 residents: 2.06

• Property crime per 1,000 residents: 13.69

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.71

• Disaster risk: Relatively moderate

Kenosha, Wisconsin

• Violent crime per 1,000 residents: 2.86

• Property crime per 1,000 residents: 8.66

• Auto fatalities per 100,000 residents: 9.22

• Disaster risk: Relatively moderate

Pocatello, Idaho

• Violent crime per 1,000 residents: 3.41

• Property crime per 1,000 residents: 15.87

• Auto fatalities per 100,000 residents: 11.45

• Disaster risk: Relatively low

Boise, Idaho

• Violent crime per 1,000 residents: 2.94

• Property crime per 1,000 residents: 11.1

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.9

• Disaster risk: Relatively moderate

Burnsville, Minnesota

• Violent crime per 1,000 residents: 2.1

• Property crime per 1,000 residents: 18.89

• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.92

• Disaster risk: Relatively moderate

Portland, Maine

• Violent crime per 1,000 residents: 2.67

• Property crime per 1,000 residents: 24.79

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.87

• Disaster risk: Relatively low

Plymouth, Minnesota

• Violent crime per 1,000 residents: 0.51

• Property crime per 1,000 residents: 10.24

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.51

• Disaster risk: Relatively high

St. George, Utah

• Violent crime per 1,000 residents: 2.1

• Property crime per 1,000 residents: 10.03

• Auto fatalities per 100,000 residents: 10.33

• Disaster risk: Relatively moderate

Oshkosh, Wisconsin

• Violent crime per 1,000 residents: 2.32

• Property crime per 1,000 residents: 14.52

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.35

• Disaster risk: Relatively moderate

Waltham, Massachusetts

• Violent crime per 1,000 residents: 2.52

• Property crime per 1,000 residents: 6.99

• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.03

• Disaster risk: Relatively high

Barnstable, Massachusetts

• Violent crime per 1,000 residents: 4.1

• Property crime per 1,000 residents: 7.85

• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.42

• Disaster risk: Relatively moderate

Roseville, California

• Violent crime per 1,000 residents: 2.19

• Property crime per 1,000 residents: 14.2

• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.2

• Disaster risk: Relatively moderate

Farmington Hills, Michigan

• Violent crime per 1,000 residents: 1.98

• Property crime per 1,000 residents: 6.81

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.67

• Disaster risk: Relatively high

Bloomington, Indiana

• Violent crime per 1,000 residents: 2.87

• Property crime per 1,000 residents: 27.18

• Auto fatalities per 100,000 residents: 6.99

• Disaster risk: Relatively low

Bentonville, Arkansas

• Violent crime per 1,000 residents: 2.55

• Property crime per 1,000 residents: 8.28

• Auto fatalities per 100,000 residents: 11.27

• Disaster risk: Relatively moderate

East Lansing, Michigan

• Violent crime per 1,000 residents: 2.2

• Property crime per 1,000 residents: 12.2

• Auto fatalities per 100,000 residents: 9.74

• Disaster risk: Relatively moderate

West Des Moines, Iowa

• Violent crime per 1,000 residents: 1.65

• Property crime per 1,000 residents: 17.14

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.91

• Disaster risk: Relatively moderate

Concord, North Carolina

• Violent crime per 1,000 residents: 1.59

• Property crime per 1,000 residents: 11.05

• Auto fatalities per 100,000 residents: 12

• Disaster risk: Relatively moderate

Lawrence, Kansas

• Violent crime per 1,000 residents: 4.62

• Property crime per 1,000 residents: 21.57

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.8

• Disaster risk: Relatively low

Allentown, Pennsylvania

• Violent crime per 1,000 residents: 2.72

• Property crime per 1,000 residents: 15.69

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.57

• Disaster risk: Relatively moderate

Eden Prairie, Minnesota

• Violent crime per 1,000 residents: 0.73

• Property crime per 1,000 residents: 12.79

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.51

• Disaster risk: Relatively high

Iowa City, Iowa

• Violent crime per 1,000 residents: 3.21

• Property crime per 1,000 residents: 16.74

• Auto fatalities per 100,000 residents: 6.21

• Disaster risk: Relatively moderate

Providence, Rhode Island

• Violent crime per 1,000 residents: 2.77

• Property crime per 1,000 residents: 16.58

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.2

• Disaster risk: Relatively moderate

Ann Arbor, Michigan

• Violent crime per 1,000 residents: 3.02

• Property crime per 1,000 residents: 17.16

• Auto fatalities per 100,000 residents: 6.61

• Disaster risk: Relatively moderate

Round Rock, Texas

• Violent crime per 1,000 residents: 1.31

• Property crime per 1,000 residents: 19.41

• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.74

• Disaster risk: Relatively moderate

Troy, Michigan

• Violent crime per 1,000 residents: 1.16

• Property crime per 1,000 residents: 12.77

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.67

• Disaster risk: Relatively high

Kettering, Ohio

• Violent crime per 1,000 residents: 0.42

• Property crime per 1,000 residents: 15.01

• Auto fatalities per 100,000 residents: 13.12

• Disaster risk: Relatively moderate

Centennial, Colorado

• Violent crime per 1,000 residents: 1.73

• Property crime per 1,000 residents: 17.09

• Auto fatalities per 100,000 residents: 9.64

• Disaster risk: Relatively moderate

Grand Island, Nebraska

• Violent crime per 1,000 residents: 3.68

• Property crime per 1,000 residents: 17.6

• Auto fatalities per 100,000 residents: 13.22

• Disaster risk: Relatively low

Edina, Minnesota

• Violent crime per 1,000 residents: 0.73

• Property crime per 1,000 residents: 14.9

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.51

• Disaster risk: Relatively high

Athens-Clarke, Georgia

• Violent crime per 1,000 residents: 4.06

• Property crime per 1,000 residents: 22.76

• Auto fatalities per 100,000 residents: 10.07

• Disaster risk: Relatively low

Framingham, Massachusetts

• Violent crime per 1,000 residents: 3.25

• Property crime per 1,000 residents: 10.54

• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.03

• Disaster risk: Relatively high

Manchester, New Hampshire

• Violent crime per 1,000 residents: 3.36

• Property crime per 1,000 residents: 16.48

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.78

• Disaster risk: Relatively moderate

Bolingbrook, Illinois

• Violent crime per 1,000 residents: 1.82

• Property crime per 1,000 residents: 7.79

• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.4

• Disaster risk: Relatively high

New Braunfels, Texas

• Violent crime per 1,000 residents: 1.56

• Property crime per 1,000 residents: 12.84

• Auto fatalities per 100,000 residents: 13.4

• Disaster risk: Relatively moderate

Sugar Land, Texas

• Violent crime per 1,000 residents: 0.78

• Property crime per 1,000 residents: 13.84

• Auto fatalities per 100,000 residents: 6.85

• Disaster risk: Relatively high

Grand Forks, North Dakota

• Violent crime per 1,000 residents: 3.59

• Property crime per 1,000 residents: 22.82

• Auto fatalities per 100,000 residents: 11.48

• Disaster risk: Relatively low

Mooresville, North Carolina

• Violent crime per 1,000 residents: 2.17

• Property crime per 1,000 residents: 21.52

• Auto fatalities per 100,000 residents: 14.81

• Disaster risk: Relatively low

Bend, Oregon

• Violent crime per 1,000 residents: 1.68

• Property crime per 1,000 residents: 13.62

• Auto fatalities per 100,000 residents: 13.06

• Disaster risk: Relatively moderate

Orem, Utah

• Violent crime per 1,000 residents: 1.74

• Property crime per 1,000 residents: 13.6

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.61

• Disaster risk: Relatively high

Scranton, Pennsylvania

• Violent crime per 1,000 residents: 2.81

• Property crime per 1,000 residents: 13.45

• Auto fatalities per 100,000 residents: 11.19

• Disaster risk: Relatively moderate

Lenexa, Kansas

• Violent crime per 1,000 residents: 1.83

• Property crime per 1,000 residents: 13.47

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.58

• Disaster risk: Relatively high

Provo, Utah

• Violent crime per 1,000 residents: 2.07

• Property crime per 1,000 residents: 12.71

• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.61

• Disaster risk: Relatively high

Green Bay, Wisconsin

• Violent crime per 1,000 residents: 4.95

• Property crime per 1,000 residents: 13.12

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.55

• Disaster risk: Relatively moderate

Cary, North Carolina

• Violent crime per 1,000 residents: 0.71

• Property crime per 1,000 residents: 13.17

• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.85

• Disaster risk: Relatively high

Thousand Oaks, California

• Violent crime per 1,000 residents: 1.02

• Property crime per 1,000 residents: 10.21

• Auto fatalities per 100,000 residents: 9.06

• Disaster risk: Relatively high

San Angelo, Texas

• Violent crime per 1,000 residents: 2.18

• Property crime per 1,000 residents: 24.86

• Auto fatalities per 100,000 residents: 13.22

• Disaster risk: Relatively low

Methodology

Natural disaster risk was calculated by converting the county risk rating in FEMA’s National Risk Index, as of April 2026, for the county in which a particular city is located to a five-point numeric scale. Traffic fatality rates were sourced from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Property and violent crime rates were sourced from the FBI’s 2024 issue of Crime in the United States, the most recent year available. Each metric was weighted and combined into a composite score used to rank the cities. Crime data reflects offenses reported by law enforcement agencies serving each city and may not perfectly align with municipal boundaries. County-level traffic fatality and natural disaster risk data were used as proxies for city-level conditions. Midsize cities were defined as those with populations of 65,000 to 249,999 and classified based on U.S. Census Bureau 2024 population estimates. Source data providers are not affiliated with, and do not endorse or sponsor, this study or its findings.

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