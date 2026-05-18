America’s Safest Midsize Cities – 2026 Study 

Safety and security are major determinants of quality of life. That’s especially true in midsize cities, where residents may seek a balance of opportunity, affordability and peace of mind. While no place is risk-free, some midsized cities offer residents a stronger sense of everyday security than others.
SmartAsset examined more than 300 midsize cities — those with populations between 65,000 and 250,000 — to identify the safest in the United States. Cities were ranked using composite scores that considered violent crime, property crime, traffic fatality rates and natural disaster risk.
Key Findings
- Broomfield, Colorado, is America’s safest midsize city. Broomfield boasts below-average violent and property crime rates — 1.5 and 19 per 1,000 residents, respectively — and a modest motor vehicle fatality rate of about five per 100,000 residents. Broomfield is also the only city evaluated with a FEMA natural disaster risk rating of “very low,” which reflects expected disaster losses, social vulnerability and community resilience.
- Little Rock, Arkansas, ranks last. High property and violent crime, elevated natural disaster risk and an above-average traffic fatality rate pushed Little Rock to the bottom of the ranking.
- Inland states account for most of the highest-ranked cities. Fourteen of the 20 safest midsize cities are in noncoastal states.
- Disaster risk can affect otherwise safe cities. Auburn, Washington, and San Ramon, California, have among the nation’s lowest violent crime rates for midsize cities, but each faces elevated natural disaster risk. Auburn is exposed to flooding, major earthquakes and potential lahars, or volcanic mudflows from Mount Rainier. San Ramon is also at risk of earthquakes, as well as wildfires and severe weather.
The 75 Safest Midsize Cities
- Broomfield, Colorado
• Violent crime per 1,000 residents: 1.48
• Property crime per 1,000 residents: 18.56
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.02
• Disaster risk: Very low
- State College, Pennsylvania
• Violent crime per 1,000 residents: 1.53
• Property crime per 1,000 residents: 7.64
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.63
• Disaster risk: Relatively low
- Warwick, Rhode Island
• Violent crime per 1,000 residents: 0.79
• Property crime per 1,000 residents: 11.47
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.39
• Disaster risk: Relatively low
- Ames, Iowa
• Violent crime per 1,000 residents: 1.48
• Property crime per 1,000 residents: 15.06
• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.51
• Disaster risk: Relatively low
- Logan, Utah
• Violent crime per 1,000 residents: 1.37
• Property crime per 1,000 residents: 11.3
• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.68
• Disaster risk: Relatively low
- Carmel, Indiana
• Violent crime per 1,000 residents: 0.66
• Property crime per 1,000 residents: 8.13
• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.93
• Disaster risk: Relatively moderate
- Greenwood, Indiana
• Violent crime per 1,000 residents: 1.09
• Property crime per 1,000 residents: 15.29
• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.1
• Disaster risk: Relatively low
- Waukesha, Wisconsin
• Violent crime per 1,000 residents: 1.14
• Property crime per 1,000 residents: 8.75
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.69
• Disaster risk: Relatively moderate
- Coeur d’Alene, Idaho
• Violent crime per 1,000 residents: 2.41
• Property crime per 1,000 residents: 9.56
• Auto fatalities per 100,000 residents: 10.31
• Disaster risk: Relatively low
- Appleton, Wisconsin
• Violent crime per 1,000 residents: 2.01
• Property crime per 1,000 residents: 13.47
• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.88
• Disaster risk: Relatively low
- Eau Claire, Wisconsin
• Violent crime per 1,000 residents: 1.62
• Property crime per 1,000 residents: 19.06
• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.44
• Disaster risk: Relatively low
- Franklin, Tennessee
• Violent crime per 1,000 residents: 1.32
• Property crime per 1,000 residents: 9.43
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.51
• Disaster risk: Relatively moderate
- St. Charles, Missouri
• Violent crime per 1,000 residents: 1.34
• Property crime per 1,000 residents: 8.87
• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.09
• Disaster risk: Relatively moderate
- Newton, Massachusetts
• Violent crime per 1,000 residents: 0.49
• Property crime per 1,000 residents: 5.99
• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.03
• Disaster risk: Relatively high
- Dubuque, Iowa
• Violent crime per 1,000 residents: 4.01
• Property crime per 1,000 residents: 14.35
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.76
• Disaster risk: Relatively low
- Alexandria, Virginia
• Violent crime per 1,000 residents: 2.19
• Property crime per 1,000 residents: 26.4
• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.8
• Disaster risk: Relatively low
- Eagan, Minnesota
• Violent crime per 1,000 residents: 1.03
• Property crime per 1,000 residents: 17.7
• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.92
• Disaster risk: Relatively moderate
- Rockville, Maryland
• Violent crime per 1,000 residents: 1.5
• Property crime per 1,000 residents: 15.23
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.62
• Disaster risk: Relatively moderate
- Frederick, Maryland
• Violent crime per 1,000 residents: 4.06
• Property crime per 1,000 residents: 16.74
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.96
• Disaster risk: Relatively low
- Lehi, Utah
• Violent crime per 1,000 residents: 0.88
• Property crime per 1,000 residents: 5.41
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.61
• Disaster risk: Relatively high
- Rochester, Minnesota
• Violent crime per 1,000 residents: 1.54
• Property crime per 1,000 residents: 13.68
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.03
• Disaster risk: Relatively moderate
- Gaithersburg, Maryland
• Violent crime per 1,000 residents: 2.53
• Property crime per 1,000 residents: 13.12
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.62
• Disaster risk: Relatively moderate
- Nashua, New Hampshire
• Violent crime per 1,000 residents: 1.61
• Property crime per 1,000 residents: 12.61
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.78
• Disaster risk: Relatively moderate
- Chapel Hill, North Carolina
• Violent crime per 1,000 residents: 1.72
• Property crime per 1,000 residents: 25.15
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.87
• Disaster risk: Relatively low
- Novi, Michigan
• Violent crime per 1,000 residents: 0.99
• Property crime per 1,000 residents: 6.55
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.67
• Disaster risk: Relatively high
- Naperville, Illinois
• Violent crime per 1,000 residents: 0.84
• Property crime per 1,000 residents: 8.84
• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.91
• Disaster risk: Relatively high
- Georgetown, Texas
• Violent crime per 1,000 residents: 1.91
• Property crime per 1,000 residents: 11.7
• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.74
• Disaster risk: Relatively moderate
- College Station, Texas
• Violent crime per 1,000 residents: 1.7
• Property crime per 1,000 residents: 11.03
• Auto fatalities per 100,000 residents: 9.56
• Disaster risk: Relatively moderate
- Bethlehem, Pennsylvania
• Violent crime per 1,000 residents: 2.06
• Property crime per 1,000 residents: 13.69
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.71
• Disaster risk: Relatively moderate
- Kenosha, Wisconsin
• Violent crime per 1,000 residents: 2.86
• Property crime per 1,000 residents: 8.66
• Auto fatalities per 100,000 residents: 9.22
• Disaster risk: Relatively moderate
- Pocatello, Idaho
• Violent crime per 1,000 residents: 3.41
• Property crime per 1,000 residents: 15.87
• Auto fatalities per 100,000 residents: 11.45
• Disaster risk: Relatively low
- Boise, Idaho
• Violent crime per 1,000 residents: 2.94
• Property crime per 1,000 residents: 11.1
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.9
• Disaster risk: Relatively moderate
- Burnsville, Minnesota
• Violent crime per 1,000 residents: 2.1
• Property crime per 1,000 residents: 18.89
• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.92
• Disaster risk: Relatively moderate
- Portland, Maine
• Violent crime per 1,000 residents: 2.67
• Property crime per 1,000 residents: 24.79
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.87
• Disaster risk: Relatively low
- Plymouth, Minnesota
• Violent crime per 1,000 residents: 0.51
• Property crime per 1,000 residents: 10.24
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.51
• Disaster risk: Relatively high
- St. George, Utah
• Violent crime per 1,000 residents: 2.1
• Property crime per 1,000 residents: 10.03
• Auto fatalities per 100,000 residents: 10.33
• Disaster risk: Relatively moderate
- Oshkosh, Wisconsin
• Violent crime per 1,000 residents: 2.32
• Property crime per 1,000 residents: 14.52
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.35
• Disaster risk: Relatively moderate
- Waltham, Massachusetts
• Violent crime per 1,000 residents: 2.52
• Property crime per 1,000 residents: 6.99
• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.03
• Disaster risk: Relatively high
- Barnstable, Massachusetts
• Violent crime per 1,000 residents: 4.1
• Property crime per 1,000 residents: 7.85
• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.42
• Disaster risk: Relatively moderate
- Roseville, California
• Violent crime per 1,000 residents: 2.19
• Property crime per 1,000 residents: 14.2
• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.2
• Disaster risk: Relatively moderate
- Farmington Hills, Michigan
• Violent crime per 1,000 residents: 1.98
• Property crime per 1,000 residents: 6.81
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.67
• Disaster risk: Relatively high
- Bloomington, Indiana
• Violent crime per 1,000 residents: 2.87
• Property crime per 1,000 residents: 27.18
• Auto fatalities per 100,000 residents: 6.99
• Disaster risk: Relatively low
- Bentonville, Arkansas
• Violent crime per 1,000 residents: 2.55
• Property crime per 1,000 residents: 8.28
• Auto fatalities per 100,000 residents: 11.27
• Disaster risk: Relatively moderate
- East Lansing, Michigan
• Violent crime per 1,000 residents: 2.2
• Property crime per 1,000 residents: 12.2
• Auto fatalities per 100,000 residents: 9.74
• Disaster risk: Relatively moderate
- West Des Moines, Iowa
• Violent crime per 1,000 residents: 1.65
• Property crime per 1,000 residents: 17.14
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.91
• Disaster risk: Relatively moderate
- Concord, North Carolina
• Violent crime per 1,000 residents: 1.59
• Property crime per 1,000 residents: 11.05
• Auto fatalities per 100,000 residents: 12
• Disaster risk: Relatively moderate
- Lawrence, Kansas
• Violent crime per 1,000 residents: 4.62
• Property crime per 1,000 residents: 21.57
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.8
• Disaster risk: Relatively low
- Allentown, Pennsylvania
• Violent crime per 1,000 residents: 2.72
• Property crime per 1,000 residents: 15.69
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.57
• Disaster risk: Relatively moderate
- Eden Prairie, Minnesota
• Violent crime per 1,000 residents: 0.73
• Property crime per 1,000 residents: 12.79
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.51
• Disaster risk: Relatively high
- Iowa City, Iowa
• Violent crime per 1,000 residents: 3.21
• Property crime per 1,000 residents: 16.74
• Auto fatalities per 100,000 residents: 6.21
• Disaster risk: Relatively moderate
- Providence, Rhode Island
• Violent crime per 1,000 residents: 2.77
• Property crime per 1,000 residents: 16.58
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.2
• Disaster risk: Relatively moderate
- Ann Arbor, Michigan
• Violent crime per 1,000 residents: 3.02
• Property crime per 1,000 residents: 17.16
• Auto fatalities per 100,000 residents: 6.61
• Disaster risk: Relatively moderate
- Round Rock, Texas
• Violent crime per 1,000 residents: 1.31
• Property crime per 1,000 residents: 19.41
• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.74
• Disaster risk: Relatively moderate
- Troy, Michigan
• Violent crime per 1,000 residents: 1.16
• Property crime per 1,000 residents: 12.77
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.67
• Disaster risk: Relatively high
- Kettering, Ohio
• Violent crime per 1,000 residents: 0.42
• Property crime per 1,000 residents: 15.01
• Auto fatalities per 100,000 residents: 13.12
• Disaster risk: Relatively moderate
- Centennial, Colorado
• Violent crime per 1,000 residents: 1.73
• Property crime per 1,000 residents: 17.09
• Auto fatalities per 100,000 residents: 9.64
• Disaster risk: Relatively moderate
- Grand Island, Nebraska
• Violent crime per 1,000 residents: 3.68
• Property crime per 1,000 residents: 17.6
• Auto fatalities per 100,000 residents: 13.22
• Disaster risk: Relatively low
- Edina, Minnesota
• Violent crime per 1,000 residents: 0.73
• Property crime per 1,000 residents: 14.9
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.51
• Disaster risk: Relatively high
- Athens-Clarke, Georgia
• Violent crime per 1,000 residents: 4.06
• Property crime per 1,000 residents: 22.76
• Auto fatalities per 100,000 residents: 10.07
• Disaster risk: Relatively low
- Framingham, Massachusetts
• Violent crime per 1,000 residents: 3.25
• Property crime per 1,000 residents: 10.54
• Auto fatalities per 100,000 residents: 4.03
• Disaster risk: Relatively high
- Manchester, New Hampshire
• Violent crime per 1,000 residents: 3.36
• Property crime per 1,000 residents: 16.48
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.78
• Disaster risk: Relatively moderate
- Bolingbrook, Illinois
• Violent crime per 1,000 residents: 1.82
• Property crime per 1,000 residents: 7.79
• Auto fatalities per 100,000 residents: 8.4
• Disaster risk: Relatively high
- New Braunfels, Texas
• Violent crime per 1,000 residents: 1.56
• Property crime per 1,000 residents: 12.84
• Auto fatalities per 100,000 residents: 13.4
• Disaster risk: Relatively moderate
- Sugar Land, Texas
• Violent crime per 1,000 residents: 0.78
• Property crime per 1,000 residents: 13.84
• Auto fatalities per 100,000 residents: 6.85
• Disaster risk: Relatively high
- Grand Forks, North Dakota
• Violent crime per 1,000 residents: 3.59
• Property crime per 1,000 residents: 22.82
• Auto fatalities per 100,000 residents: 11.48
• Disaster risk: Relatively low
- Mooresville, North Carolina
• Violent crime per 1,000 residents: 2.17
• Property crime per 1,000 residents: 21.52
• Auto fatalities per 100,000 residents: 14.81
• Disaster risk: Relatively low
- Bend, Oregon
• Violent crime per 1,000 residents: 1.68
• Property crime per 1,000 residents: 13.62
• Auto fatalities per 100,000 residents: 13.06
• Disaster risk: Relatively moderate
- Orem, Utah
• Violent crime per 1,000 residents: 1.74
• Property crime per 1,000 residents: 13.6
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.61
• Disaster risk: Relatively high
- Scranton, Pennsylvania
• Violent crime per 1,000 residents: 2.81
• Property crime per 1,000 residents: 13.45
• Auto fatalities per 100,000 residents: 11.19
• Disaster risk: Relatively moderate
- Lenexa, Kansas
• Violent crime per 1,000 residents: 1.83
• Property crime per 1,000 residents: 13.47
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.58
• Disaster risk: Relatively high
- Provo, Utah
• Violent crime per 1,000 residents: 2.07
• Property crime per 1,000 residents: 12.71
• Auto fatalities per 100,000 residents: 5.61
• Disaster risk: Relatively high
- Green Bay, Wisconsin
• Violent crime per 1,000 residents: 4.95
• Property crime per 1,000 residents: 13.12
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.55
• Disaster risk: Relatively moderate
- Cary, North Carolina
• Violent crime per 1,000 residents: 0.71
• Property crime per 1,000 residents: 13.17
• Auto fatalities per 100,000 residents: 7.85
• Disaster risk: Relatively high
- Thousand Oaks, California
• Violent crime per 1,000 residents: 1.02
• Property crime per 1,000 residents: 10.21
• Auto fatalities per 100,000 residents: 9.06
• Disaster risk: Relatively high
- San Angelo, Texas
• Violent crime per 1,000 residents: 2.18
• Property crime per 1,000 residents: 24.86
• Auto fatalities per 100,000 residents: 13.22
• Disaster risk: Relatively low
Methodology
Natural disaster risk was calculated by converting the county risk rating in FEMA’s National Risk Index, as of April 2026, for the county in which a particular city is located to a five-point numeric scale. Traffic fatality rates were sourced from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Property and violent crime rates were sourced from the FBI’s 2024 issue of Crime in the United States, the most recent year available. Each metric was weighted and combined into a composite score used to rank the cities. Crime data reflects offenses reported by law enforcement agencies serving each city and may not perfectly align with municipal boundaries. County-level traffic fatality and natural disaster risk data were used as proxies for city-level conditions. Midsize cities were defined as those with populations of 65,000 to 249,999 and classified based on U.S. Census Bureau 2024 population estimates. Source data providers are not affiliated with, and do not endorse or sponsor, this study or its findings.
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