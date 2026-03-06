Student Loan Debt by State – 2026 Study

Over $32.4 billion dollars in student loan debt remained unpaid across U.S. states in 2025. Student loan debt can have a lasting impact on a household’s finances, just like the benefits of the right education and application can have a lasting impact on career and income. It’s important to weigh the costs and potential benefits, as the wrong educational investment can leave people carrying student debt for decades. Nationwide, an average of 12.55% of adults carry student loan debt, with an average balance of $36,733. In many cases, older debtors carry even more.
With this in mind, SmartAsset ranked the 50 states based on the average outstanding debt among its student loan recipients, including supplemental data such as the prevalence of student loan debt statewide and debt breakdown by age bracket.
Key Findings
- The average student loan debt in Maryland is over $45,000. Maryland has the highest average student loan debt at $45,173 across 849,400 borrowers, or 13.6% of the population. Georgia has the second highest average at $43,276 across over 1.7 million borrowers, followed by Virginia with an average of $41,410 across 1.1 million borrowers.
- Borrowers under 35 have the highest student loan debt in New York. While older cohorts tend to have the highest outstanding debt in Maryland, New Yorkers aged 24 and younger have the highest average of the cohort at $16,062; those aged 25 to 34 also rank first-in-class with an average student loan burden of $38,393.
- In four states, more than 15% of the population has student loan debt. Just over 15.5% of the population in Mississippi carries an average $38,574 in student loan debt. Georgia ranks second in this metric as well at 15.4%. Louisiana (15.1%) and Ohio (15.1%) also have among the highest prevalence of outstanding student loans.
- North Dakotans maintain the lowest student debts. The average outstanding student loan debt in the Peace Garden State comes in at $29,944 for 89,500 total borrowers. However, when examining propensity to take on student loan debt, the populations of Hawaii (8.5%); Alaska (8.9%); Utah (9.1%); Wyoming (9.4%); and Washington (9.9%) have the lowest rates of outstanding student loans.
Average Student Loan Debt by State
States are ranked based on the highest average student loan debt across all borrowers as of September 2025.
- Maryland
- Average balance for borrowers: $45,173
- Total borrowers: 849,400
- Population with student loan debt: 13.56%
- Total outstanding (billions): $38.4
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,956
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $38,160
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $55,442
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $61,501
- Average balance for borrowers 62 and older: $58,671
- Georgia
- Average balance for borrowers: $43,276
- Total borrowers: 1,716,200
- Population with student loan debt: 15.35%
- Total outstanding (billions): $74.3
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,135
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,974
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $54,000
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $58,482
- Average balance for borrowers 62 and older: $54,367
- Virginia
- Average balance for borrowers: $41,410
- Total borrowers: 1,100,700
- Population with student loan debt: 12.49%
- Total outstanding (billions): $45.6
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,932
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $36,413
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $51,740
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $56,057
- Average balance for borrowers 62 and older: $53,280
- Florida
- Average balance for borrowers: $40,697
- Total borrowers: 2,761,900
- Population with student loan debt: 11.82%
- Total outstanding (billions): $112.4
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,376
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,928
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $48,575
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $49,226
- Average balance for borrowers 62 and older: $47,583
- Delaware
- Average balance for borrowers: $40,290
- Total borrowers: 138,000
- Population with student loan debt: 13.12%
- Total outstanding (billions): $5.6
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,451
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $33,941
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $48,815
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $57,868
- Average balance for borrowers 62 and older: $57,303
- Illinois
- Average balance for borrowers: $40,243
- Total borrowers: 1,622,400
- Population with student loan debt: 12.76%
- Total outstanding (billions): $65.3
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,016
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $36,805
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,863
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $54,702
- Average balance for borrowers 62 and older: $50,731
- New York
- Average balance for borrowers: $40,207
- Total borrowers: 2,477,900
- Population with student loan debt: 12.47%
- Total outstanding (billions): $99.6
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $16,062
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $38,393
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,566
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $52,912
- Average balance for borrowers 62 and older: $50,086
- North Carolina
- Average balance for borrowers: $39,914
- Total borrowers: 1,389,000
- Population with student loan debt: 12.57%
- Total outstanding (billions): $55.4
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,845
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,110
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,720
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $51,569
- Average balance for borrowers 62 and older: $48,974
- Hawaii
- Average balance for borrowers: $39,788
- Total borrowers: 122,900
- Population with student loan debt: 8.50%
- Total outstanding (billions): $4.9
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,514
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,496
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,618
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $56,180
- Average balance for borrowers 62 and older: $53,261
- South Carolina
- Average balance for borrowers: $39,715
- Total borrowers: 786,100
- Population with student loan debt: 14.35%
- Total outstanding (billions): $31.2
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,888
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $34,850
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,707
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $51,024
- Average balance for borrowers 62 and older: $48,180
- California
- Average balance for borrowers: $39,503
- Total borrowers: 3,971,900
- Population with student loan debt: 10.07%
- Total outstanding (billions): $156.9
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,184
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,006
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,685
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $50,725
- Average balance for borrowers 62 and older: $46,577
- Oregon
- Average balance for borrowers: $39,147
- Total borrowers: 529,800
- Population with student loan debt: 12.40%
- Total outstanding (billions): $20.7
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,671
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,717
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $47,650
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $48,022
- Average balance for borrowers 62 and older: $45,697
- New Jersey
- Average balance for borrowers: $38,816
- Total borrowers: 1,241,500
- Population with student loan debt: 13.07%
- Total outstanding (billions): $48.2
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,552
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $36,161
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $47,380
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $56,346
- Average balance for borrowers 62 and older: $56,927
- Alabama
- Average balance for borrowers: $38,772
- Total borrowers: 668,000
- Population with student loan debt: 12.95%
- Total outstanding (billions): $25.9
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,271
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $33,302
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $48,647
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $51,197
- Average balance for borrowers 62 and older: $44,332
- Vermont
- Average balance for borrowers: $38,583
- Total borrowers: 76,200
- Population with student loan debt: 11.75%
- Total outstanding (billions): $2.9
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,971
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,685
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,782
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $53,333
- Average balance for borrowers 62 and older: $58,000
- Mississippi
- Average balance for borrowers: $38,574
- Total borrowers: 457,300
- Population with student loan debt: 15.54%
- Total outstanding (billions): $17.6
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,333
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,699
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,171
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $50,523
- Average balance for borrowers 62 and older: $43,310
- Colorado
- Average balance for borrowers: $38,387
- Total borrowers: 777,600
- Population with student loan debt: 13.05%
- Total outstanding (billions): $29.9
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,929
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,506
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $47,392
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $51,810
- Average balance for borrowers 62 and older: $50,000
- Tennessee
- Average balance for borrowers: $38,179
- Total borrowers: 900,500
- Population with student loan debt: 12.46%
- Total outstanding (billions): $34.4
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,167
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $33,673
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $46,651
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $49,001
- Average balance for borrowers 62 and older: $45,397
- Michigan
- Average balance for borrowers: $38,153
- Total borrowers: 1,392,300
- Population with student loan debt: 13.73%
- Total outstanding (billions): $53.1
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,923
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,292
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $45,694
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $48,323
- Average balance for borrowers 62 and older: $44,329
- Connecticut
- Average balance for borrowers: $38,002
- Total borrowers: 520,500
- Population with student loan debt: 14.16%
- Total outstanding (billions): $19.8
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,661
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $34,831
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $45,511
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $53,971
- Average balance for borrowers 62 and older: $57,910
- Washington
- Average balance for borrowers: $37,837
- Total borrowers: 786,000
- Population with student loan debt: 9.88%
- Total outstanding (billions): $29.7
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,692
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,090
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $46,367
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $48,536
- Average balance for borrowers 62 and older: $47,021
- Pennsylvania
- Average balance for borrowers: $37,190
- Total borrowers: 1,871,200
- Population with student loan debt: 14.31%
- Total outstanding (billions): $69.6
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,713
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $34,615
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $46,000
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $50,968
- Average balance for borrowers 62 and older: $50,376
- Massachusetts
- Average balance for borrowers: $36,762
- Total borrowers: 912,900
- Population with student loan debt: 12.79%
- Total outstanding (billions): $33.6
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $16,002
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,625
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $45,881
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $51,582
- Average balance for borrowers 62 and older: $54,959
- Arizona
- Average balance for borrowers: $36,650
- Total borrowers: 923,600
- Population with student loan debt: 12.18%
- Total outstanding (billions): $33.9
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,446
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,269
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $44,695
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $46,647
- Average balance for borrowers 62 and older: $43,710
- Missouri
- Average balance for borrowers: $36,618
- Total borrowers: 835,100
- Population with student loan debt: 13.37%
- Total outstanding (billions): $30.6
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,261
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,982
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $44,304
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $47,893
- Average balance for borrowers 62 and older: $43,436
- Alaska
- Average balance for borrowers: $36,474
- Total borrowers: 65,800
- Population with student loan debt: 8.89%
- Total outstanding (billions): $2.4
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $10,606
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $28,910
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $44,141
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $48,276
- Average balance for borrowers 62 and older: $44,737
- New Hampshire
- Average balance for borrowers: $36,088
- Total borrowers: 191,200
- Population with student loan debt: 13.57%
- Total outstanding (billions): $6.9
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,556
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $30,689
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $44,727
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $53,712
- Average balance for borrowers 62 and older: $57,143
- Ohio
- Average balance for borrowers: $35,913
- Total borrowers: 1,788,200
- Population with student loan debt: 15.05%
- Total outstanding (billions): $64.2
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,386
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,747
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,194
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $47,228
- Average balance for borrowers 62 and older: $44,866
- Louisiana
- Average balance for borrowers: $35,875
- Total borrowers: 695,200
- Population with student loan debt: 15.12%
- Total outstanding (billions): $24.9
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,755
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,799
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $46,058
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,890
- Average balance for borrowers 62 and older: $39,332
- Nevada
- Average balance for borrowers: $35,544
- Total borrowers: 369,400
- Population with student loan debt: 11.31%
- Total outstanding (billions): $13.1
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $11,308
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $29,820
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,455
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $46,023
- Average balance for borrowers 62 and older: $42,802
- Maine
- Average balance for borrowers: $35,510
- Total borrowers: 188,400
- Population with student loan debt: 13.41%
- Total outstanding (billions): $6.7
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,879
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,481
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,186
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,726
- Average balance for borrowers 62 and older: $50,000
- New Mexico
- Average balance for borrowers: $35,165
- Total borrowers: 227,500
- Population with student loan debt: 10.68%
- Total outstanding (billions): $8.0
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $11,220
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $26,577
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $41,453
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $44,767
- Average balance for borrowers 62 and older: $45,455
- Minnesota
- Average balance for borrowers: $35,141
- Total borrowers: 785,400
- Population with student loan debt: 13.56%
- Total outstanding (billions): $27.6
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,045
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,492
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $45,096
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $48,309
- Average balance for borrowers 62 and older: $45,977
- Montana
- Average balance for borrowers: $35,051
- Total borrowers: 128,100
- Population with student loan debt: 11.26%
- Total outstanding (billions): $4.5
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,022
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $29,412
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $44,519
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $44,311
- Average balance for borrowers 62 and older: $44,737
- Arkansas
- Average balance for borrowers: $35,049
- Total borrowers: 410,000
- Population with student loan debt: 13.28%
- Total outstanding (billions): $14.4
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,379
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $30,076
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,607
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,173
- Average balance for borrowers 62 and older: $40,758
- Utah
- Average balance for borrowers: $34,779
- Total borrowers: 318,300
- Population with student loan debt: 9.08%
- Total outstanding (billions): $11.1
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $11,135
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $29,377
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $45,719
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,886
- Average balance for borrowers 62 and older: $46,667
- Kentucky
- Average balance for borrowers: $34,678
- Total borrowers: 619,700
- Population with student loan debt: 13.51%
- Total outstanding (billions): $21.5
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,937
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,002
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $41,754
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $42,453
- Average balance for borrowers 62 and older: $38,380
- Texas
- Average balance for borrowers: $34,608
- Total borrowers: 3,969,300
- Population with student loan debt: 12.69%
- Total outstanding (billions): $137.4
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,646
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $29,480
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,400
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $47,571
- Average balance for borrowers 62 and older: $43,681
- Rhode Island
- Average balance for borrowers: $34,267
- Total borrowers: 150,000
- Population with student loan debt: 13.49%
- Total outstanding (billions): $5.1
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,018
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,305
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $41,920
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $44,311
- Average balance for borrowers 62 and older: $51,220
- Idaho
- Average balance for borrowers: $34,247
- Total borrowers: 219,000
- Population with student loan debt: 10.94%
- Total outstanding (billions): $7.5
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $11,296
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $27,542
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,703
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,357
- Average balance for borrowers 62 and older: $43,925
- Indiana
- Average balance for borrowers: $34,057
- Total borrowers: 907,600
- Population with student loan debt: 13.11%
- Total outstanding (billions): $30.9
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,750
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $28,826
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $41,491
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,255
- Average balance for borrowers 62 and older: $44,939
- Kansas
- Average balance for borrowers: $33,991
- Total borrowers: 385,100
- Population with student loan debt: 12.96%
- Total outstanding (billions): $13.1
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,492
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $29,221
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $42,429
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,924
- Average balance for borrowers 62 and older: $43,578
- West Virginia
- Average balance for borrowers: $33,536
- Total borrowers: 230,500
- Population with student loan debt: 13.02%
- Total outstanding (billions): $7.7
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,024
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $30,769
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $40,423
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $40,673
- Average balance for borrowers 62 and older: $38,136
- Wisconsin
- Average balance for borrowers: $33,343
- Total borrowers: 720,700
- Population with student loan debt: 12.09%
- Total outstanding (billions): $24.0
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,926
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $30,490
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $41,645
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,238
- Average balance for borrowers 62 and older: $43,260
- Nebraska
- Average balance for borrowers: $33,253
- Total borrowers: 248,100
- Population with student loan debt: 12.37%
- Total outstanding (billions): $8.3
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,567
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $30,732
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $42,071
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $44,590
- Average balance for borrowers 62 and older: $40,650
- Oklahoma
- Average balance for borrowers: $33,216
- Total borrowers: 513,300
- Population with student loan debt: 12.53%
- Total outstanding (billions): $17.1
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,769
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $27,842
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $39,667
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $43,484
- Average balance for borrowers 62 and older: $39,063
- Wyoming
- Average balance for borrowers: $31,949
- Total borrowers: 55,400
- Population with student loan debt: 9.43%
- Total outstanding (billions): $1.8
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $11,392
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $26,471
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $38,806
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $43,243
- Average balance for borrowers 62 and older: $43,333
- South Dakota
- Average balance for borrowers: $31,570
- Total borrowers: 119,100
- Population with student loan debt: 12.88%
- Total outstanding (billions): $3.8
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,439
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $28,676
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $42,571
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $42,857
- Average balance for borrowers 62 and older: $40,741
- Iowa
- Average balance for borrowers: $31,494
- Total borrowers: 431,200
- Population with student loan debt: 13.30%
- Total outstanding (billions): $13.6
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,251
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $28,887
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $39,441
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $41,412
- Average balance for borrowers 62 and older: $40,291
- North Dakota
- Average balance for borrowers: $29,944
- Total borrowers: 89,500
- Population with student loan debt: 11.24%
- Total outstanding (billions): $2.7
- Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,684
- Average balance for borrower aged 25 to 34: $27,439
- Average balance for borrower aged 35 to 49: $40,299
- Average balance for borrower aged 50 to 61: $40,506
- Average balance for borrowers 62 and older: $40,000
Data and Methodology
Total outstanding loan balances include principal and interest as of September 30, 2025. Loan and borrower data comes from the Federal Student Loan Portfolio from the Federal Student Aid office. Population data for the states comes from the 1-Year American Community Survey (2024) from the U.S. Census Bureau.
