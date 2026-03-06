Student Loan Debt by State – 2026 Study

Over $32.4 billion dollars in student loan debt remained unpaid across U.S. states in 2025. Student loan debt can have a lasting impact on a household’s finances, just like the benefits of the right education and application can have a lasting impact on career and income. It’s important to weigh the costs and potential benefits, as the wrong educational investment can leave people carrying student debt for decades. Nationwide, an average of 12.55% of adults carry student loan debt, with an average balance of $36,733. In many cases, older debtors carry even more.

With this in mind, SmartAsset ranked the 50 states based on the average outstanding debt among its student loan recipients, including supplemental data such as the prevalence of student loan debt statewide and debt breakdown by age bracket.

Key Findings

The average student loan debt in Maryland is over $45,000. Maryland has the highest average student loan debt at $45,173 across 849,400 borrowers, or 13.6% of the population. Georgia has the second highest average at $43,276 across over 1.7 million borrowers, followed by Virginia with an average of $41,410 across 1.1 million borrowers.

Maryland has the highest average student loan debt at $45,173 across 849,400 borrowers, or 13.6% of the population. Georgia has the second highest average at $43,276 across over 1.7 million borrowers, followed by Virginia with an average of $41,410 across 1.1 million borrowers. Borrowers under 35 have the highest student loan debt in New York. While older cohorts tend to have the highest outstanding debt in Maryland, New Yorkers aged 24 and younger have the highest average of the cohort at $16,062; those aged 25 to 34 also rank first-in-class with an average student loan burden of $38,393.

While older cohorts tend to have the highest outstanding debt in Maryland, New Yorkers aged 24 and younger have the highest average of the cohort at $16,062; those aged 25 to 34 also rank first-in-class with an average student loan burden of $38,393. In four states, more than 15% of the population has student loan debt. Just over 15.5% of the population in Mississippi carries an average $38,574 in student loan debt. Georgia ranks second in this metric as well at 15.4%. Louisiana (15.1%) and Ohio (15.1%) also have among the highest prevalence of outstanding student loans.

Just over 15.5% of the population in Mississippi carries an average $38,574 in student loan debt. Georgia ranks second in this metric as well at 15.4%. Louisiana (15.1%) and Ohio (15.1%) also have among the highest prevalence of outstanding student loans. North Dakotans maintain the lowest student debts. The average outstanding student loan debt in the Peace Garden State comes in at $29,944 for 89,500 total borrowers. However, when examining propensity to take on student loan debt, the populations of Hawaii (8.5%); Alaska (8.9%); Utah (9.1%); Wyoming (9.4%); and Washington (9.9%) have the lowest rates of outstanding student loans.

Average Student Loan Debt by State

States are ranked based on the highest average student loan debt across all borrowers as of September 2025.

Maryland

Average balance for borrowers: $45,173

Total borrowers: 849,400

Population with student loan debt: 13.56%

Total outstanding (billions): $38.4

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,956

Average balance for borrower aged 25 to 34: $38,160

Average balance for borrower aged 35 to 49: $55,442

Average balance for borrower aged 50 to 61: $61,501

Average balance for borrowers 62 and older: $58,671

Georgia

Average balance for borrowers: $43,276

Total borrowers: 1,716,200

Population with student loan debt: 15.35%

Total outstanding (billions): $74.3

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,135

Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,974

Average balance for borrower aged 35 to 49: $54,000

Average balance for borrower aged 50 to 61: $58,482

Average balance for borrowers 62 and older: $54,367

Virginia

Average balance for borrowers: $41,410

Total borrowers: 1,100,700

Population with student loan debt: 12.49%

Total outstanding (billions): $45.6

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,932

Average balance for borrower aged 25 to 34: $36,413

Average balance for borrower aged 35 to 49: $51,740

Average balance for borrower aged 50 to 61: $56,057

Average balance for borrowers 62 and older: $53,280

Florida

Average balance for borrowers: $40,697

Total borrowers: 2,761,900

Population with student loan debt: 11.82%

Total outstanding (billions): $112.4

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,376

Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,928

Average balance for borrower aged 35 to 49: $48,575

Average balance for borrower aged 50 to 61: $49,226

Average balance for borrowers 62 and older: $47,583

Delaware

Average balance for borrowers: $40,290

Total borrowers: 138,000

Population with student loan debt: 13.12%

Total outstanding (billions): $5.6

Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,451

Average balance for borrower aged 25 to 34: $33,941

Average balance for borrower aged 35 to 49: $48,815

Average balance for borrower aged 50 to 61: $57,868

Average balance for borrowers 62 and older: $57,303

Illinois

Average balance for borrowers: $40,243

Total borrowers: 1,622,400

Population with student loan debt: 12.76%

Total outstanding (billions): $65.3

Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,016

Average balance for borrower aged 25 to 34: $36,805

Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,863

Average balance for borrower aged 50 to 61: $54,702

Average balance for borrowers 62 and older: $50,731

New York

Average balance for borrowers: $40,207

Total borrowers: 2,477,900

Population with student loan debt: 12.47%

Total outstanding (billions): $99.6

Average balance for borrower aged 24 and younger: $16,062

Average balance for borrower aged 25 to 34: $38,393

Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,566

Average balance for borrower aged 50 to 61: $52,912

Average balance for borrowers 62 and older: $50,086

North Carolina

Average balance for borrowers: $39,914

Total borrowers: 1,389,000

Population with student loan debt: 12.57%

Total outstanding (billions): $55.4

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,845

Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,110

Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,720

Average balance for borrower aged 50 to 61: $51,569

Average balance for borrowers 62 and older: $48,974

Hawaii

Average balance for borrowers: $39,788

Total borrowers: 122,900

Population with student loan debt: 8.50%

Total outstanding (billions): $4.9

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,514

Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,496

Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,618

Average balance for borrower aged 50 to 61: $56,180

Average balance for borrowers 62 and older: $53,261

South Carolina

Average balance for borrowers: $39,715

Total borrowers: 786,100

Population with student loan debt: 14.35%

Total outstanding (billions): $31.2

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,888

Average balance for borrower aged 25 to 34: $34,850

Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,707

Average balance for borrower aged 50 to 61: $51,024

Average balance for borrowers 62 and older: $48,180

California

Average balance for borrowers: $39,503

Total borrowers: 3,971,900

Population with student loan debt: 10.07%

Total outstanding (billions): $156.9

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,184

Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,006

Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,685

Average balance for borrower aged 50 to 61: $50,725

Average balance for borrowers 62 and older: $46,577

Oregon

Average balance for borrowers: $39,147

Total borrowers: 529,800

Population with student loan debt: 12.40%

Total outstanding (billions): $20.7

Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,671

Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,717

Average balance for borrower aged 35 to 49: $47,650

Average balance for borrower aged 50 to 61: $48,022

Average balance for borrowers 62 and older: $45,697

New Jersey

Average balance for borrowers: $38,816

Total borrowers: 1,241,500

Population with student loan debt: 13.07%

Total outstanding (billions): $48.2

Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,552

Average balance for borrower aged 25 to 34: $36,161

Average balance for borrower aged 35 to 49: $47,380

Average balance for borrower aged 50 to 61: $56,346

Average balance for borrowers 62 and older: $56,927

Alabama

Average balance for borrowers: $38,772

Total borrowers: 668,000

Population with student loan debt: 12.95%

Total outstanding (billions): $25.9

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,271

Average balance for borrower aged 25 to 34: $33,302

Average balance for borrower aged 35 to 49: $48,647

Average balance for borrower aged 50 to 61: $51,197

Average balance for borrowers 62 and older: $44,332

Vermont

Average balance for borrowers: $38,583

Total borrowers: 76,200

Population with student loan debt: 11.75%

Total outstanding (billions): $2.9

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,971

Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,685

Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,782

Average balance for borrower aged 50 to 61: $53,333

Average balance for borrowers 62 and older: $58,000

Mississippi

Average balance for borrowers: $38,574

Total borrowers: 457,300

Population with student loan debt: 15.54%

Total outstanding (billions): $17.6

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,333

Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,699

Average balance for borrower aged 35 to 49: $49,171

Average balance for borrower aged 50 to 61: $50,523

Average balance for borrowers 62 and older: $43,310

Colorado

Average balance for borrowers: $38,387

Total borrowers: 777,600

Population with student loan debt: 13.05%

Total outstanding (billions): $29.9

Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,929

Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,506

Average balance for borrower aged 35 to 49: $47,392

Average balance for borrower aged 50 to 61: $51,810

Average balance for borrowers 62 and older: $50,000

Tennessee

Average balance for borrowers: $38,179

Total borrowers: 900,500

Population with student loan debt: 12.46%

Total outstanding (billions): $34.4

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,167

Average balance for borrower aged 25 to 34: $33,673

Average balance for borrower aged 35 to 49: $46,651

Average balance for borrower aged 50 to 61: $49,001

Average balance for borrowers 62 and older: $45,397

Michigan

Average balance for borrowers: $38,153

Total borrowers: 1,392,300

Population with student loan debt: 13.73%

Total outstanding (billions): $53.1

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,923

Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,292

Average balance for borrower aged 35 to 49: $45,694

Average balance for borrower aged 50 to 61: $48,323

Average balance for borrowers 62 and older: $44,329

Connecticut

Average balance for borrowers: $38,002

Total borrowers: 520,500

Population with student loan debt: 14.16%

Total outstanding (billions): $19.8

Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,661

Average balance for borrower aged 25 to 34: $34,831

Average balance for borrower aged 35 to 49: $45,511

Average balance for borrower aged 50 to 61: $53,971

Average balance for borrowers 62 and older: $57,910

Washington

Average balance for borrowers: $37,837

Total borrowers: 786,000

Population with student loan debt: 9.88%

Total outstanding (billions): $29.7

Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,692

Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,090

Average balance for borrower aged 35 to 49: $46,367

Average balance for borrower aged 50 to 61: $48,536

Average balance for borrowers 62 and older: $47,021

Pennsylvania

Average balance for borrowers: $37,190

Total borrowers: 1,871,200

Population with student loan debt: 14.31%

Total outstanding (billions): $69.6

Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,713

Average balance for borrower aged 25 to 34: $34,615

Average balance for borrower aged 35 to 49: $46,000

Average balance for borrower aged 50 to 61: $50,968

Average balance for borrowers 62 and older: $50,376

Massachusetts

Average balance for borrowers: $36,762

Total borrowers: 912,900

Population with student loan debt: 12.79%

Total outstanding (billions): $33.6

Average balance for borrower aged 24 and younger: $16,002

Average balance for borrower aged 25 to 34: $35,625

Average balance for borrower aged 35 to 49: $45,881

Average balance for borrower aged 50 to 61: $51,582

Average balance for borrowers 62 and older: $54,959

Arizona

Average balance for borrowers: $36,650

Total borrowers: 923,600

Population with student loan debt: 12.18%

Total outstanding (billions): $33.9

Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,446

Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,269

Average balance for borrower aged 35 to 49: $44,695

Average balance for borrower aged 50 to 61: $46,647

Average balance for borrowers 62 and older: $43,710

Missouri

Average balance for borrowers: $36,618

Total borrowers: 835,100

Population with student loan debt: 13.37%

Total outstanding (billions): $30.6

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,261

Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,982

Average balance for borrower aged 35 to 49: $44,304

Average balance for borrower aged 50 to 61: $47,893

Average balance for borrowers 62 and older: $43,436

Alaska

Average balance for borrowers: $36,474

Total borrowers: 65,800

Population with student loan debt: 8.89%

Total outstanding (billions): $2.4

Average balance for borrower aged 24 and younger: $10,606

Average balance for borrower aged 25 to 34: $28,910

Average balance for borrower aged 35 to 49: $44,141

Average balance for borrower aged 50 to 61: $48,276

Average balance for borrowers 62 and older: $44,737

New Hampshire

Average balance for borrowers: $36,088

Total borrowers: 191,200

Population with student loan debt: 13.57%

Total outstanding (billions): $6.9

Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,556

Average balance for borrower aged 25 to 34: $30,689

Average balance for borrower aged 35 to 49: $44,727

Average balance for borrower aged 50 to 61: $53,712

Average balance for borrowers 62 and older: $57,143

Ohio

Average balance for borrowers: $35,913

Total borrowers: 1,788,200

Population with student loan debt: 15.05%

Total outstanding (billions): $64.2

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,386

Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,747

Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,194

Average balance for borrower aged 50 to 61: $47,228

Average balance for borrowers 62 and older: $44,866

Louisiana

Average balance for borrowers: $35,875

Total borrowers: 695,200

Population with student loan debt: 15.12%

Total outstanding (billions): $24.9

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,755

Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,799

Average balance for borrower aged 35 to 49: $46,058

Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,890

Average balance for borrowers 62 and older: $39,332

Nevada

Average balance for borrowers: $35,544

Total borrowers: 369,400

Population with student loan debt: 11.31%

Total outstanding (billions): $13.1

Average balance for borrower aged 24 and younger: $11,308

Average balance for borrower aged 25 to 34: $29,820

Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,455

Average balance for borrower aged 50 to 61: $46,023

Average balance for borrowers 62 and older: $42,802

Maine

Average balance for borrowers: $35,510

Total borrowers: 188,400

Population with student loan debt: 13.41%

Total outstanding (billions): $6.7

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,879

Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,481

Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,186

Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,726

Average balance for borrowers 62 and older: $50,000

New Mexico

Average balance for borrowers: $35,165

Total borrowers: 227,500

Population with student loan debt: 10.68%

Total outstanding (billions): $8.0

Average balance for borrower aged 24 and younger: $11,220

Average balance for borrower aged 25 to 34: $26,577

Average balance for borrower aged 35 to 49: $41,453

Average balance for borrower aged 50 to 61: $44,767

Average balance for borrowers 62 and older: $45,455

Minnesota

Average balance for borrowers: $35,141

Total borrowers: 785,400

Population with student loan debt: 13.56%

Total outstanding (billions): $27.6

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,045

Average balance for borrower aged 25 to 34: $31,492

Average balance for borrower aged 35 to 49: $45,096

Average balance for borrower aged 50 to 61: $48,309

Average balance for borrowers 62 and older: $45,977

Montana

Average balance for borrowers: $35,051

Total borrowers: 128,100

Population with student loan debt: 11.26%

Total outstanding (billions): $4.5

Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,022

Average balance for borrower aged 25 to 34: $29,412

Average balance for borrower aged 35 to 49: $44,519

Average balance for borrower aged 50 to 61: $44,311

Average balance for borrowers 62 and older: $44,737

Arkansas

Average balance for borrowers: $35,049

Total borrowers: 410,000

Population with student loan debt: 13.28%

Total outstanding (billions): $14.4

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,379

Average balance for borrower aged 25 to 34: $30,076

Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,607

Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,173

Average balance for borrowers 62 and older: $40,758

Utah

Average balance for borrowers: $34,779

Total borrowers: 318,300

Population with student loan debt: 9.08%

Total outstanding (billions): $11.1

Average balance for borrower aged 24 and younger: $11,135

Average balance for borrower aged 25 to 34: $29,377

Average balance for borrower aged 35 to 49: $45,719

Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,886

Average balance for borrowers 62 and older: $46,667

Kentucky

Average balance for borrowers: $34,678

Total borrowers: 619,700

Population with student loan debt: 13.51%

Total outstanding (billions): $21.5

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,937

Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,002

Average balance for borrower aged 35 to 49: $41,754

Average balance for borrower aged 50 to 61: $42,453

Average balance for borrowers 62 and older: $38,380

Texas

Average balance for borrowers: $34,608

Total borrowers: 3,969,300

Population with student loan debt: 12.69%

Total outstanding (billions): $137.4

Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,646

Average balance for borrower aged 25 to 34: $29,480

Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,400

Average balance for borrower aged 50 to 61: $47,571

Average balance for borrowers 62 and older: $43,681

Rhode Island

Average balance for borrowers: $34,267

Total borrowers: 150,000

Population with student loan debt: 13.49%

Total outstanding (billions): $5.1

Average balance for borrower aged 24 and younger: $15,018

Average balance for borrower aged 25 to 34: $32,305

Average balance for borrower aged 35 to 49: $41,920

Average balance for borrower aged 50 to 61: $44,311

Average balance for borrowers 62 and older: $51,220

Idaho

Average balance for borrowers: $34,247

Total borrowers: 219,000

Population with student loan debt: 10.94%

Total outstanding (billions): $7.5

Average balance for borrower aged 24 and younger: $11,296

Average balance for borrower aged 25 to 34: $27,542

Average balance for borrower aged 35 to 49: $43,703

Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,357

Average balance for borrowers 62 and older: $43,925

Indiana

Average balance for borrowers: $34,057

Total borrowers: 907,600

Population with student loan debt: 13.11%

Total outstanding (billions): $30.9

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,750

Average balance for borrower aged 25 to 34: $28,826

Average balance for borrower aged 35 to 49: $41,491

Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,255

Average balance for borrowers 62 and older: $44,939

Kansas

Average balance for borrowers: $33,991

Total borrowers: 385,100

Population with student loan debt: 12.96%

Total outstanding (billions): $13.1

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,492

Average balance for borrower aged 25 to 34: $29,221

Average balance for borrower aged 35 to 49: $42,429

Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,924

Average balance for borrowers 62 and older: $43,578

West Virginia

Average balance for borrowers: $33,536

Total borrowers: 230,500

Population with student loan debt: 13.02%

Total outstanding (billions): $7.7

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,024

Average balance for borrower aged 25 to 34: $30,769

Average balance for borrower aged 35 to 49: $40,423

Average balance for borrower aged 50 to 61: $40,673

Average balance for borrowers 62 and older: $38,136

Wisconsin

Average balance for borrowers: $33,343

Total borrowers: 720,700

Population with student loan debt: 12.09%

Total outstanding (billions): $24.0

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,926

Average balance for borrower aged 25 to 34: $30,490

Average balance for borrower aged 35 to 49: $41,645

Average balance for borrower aged 50 to 61: $45,238

Average balance for borrowers 62 and older: $43,260

Nebraska

Average balance for borrowers: $33,253

Total borrowers: 248,100

Population with student loan debt: 12.37%

Total outstanding (billions): $8.3

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,567

Average balance for borrower aged 25 to 34: $30,732

Average balance for borrower aged 35 to 49: $42,071

Average balance for borrower aged 50 to 61: $44,590

Average balance for borrowers 62 and older: $40,650

Oklahoma

Average balance for borrowers: $33,216

Total borrowers: 513,300

Population with student loan debt: 12.53%

Total outstanding (billions): $17.1

Average balance for borrower aged 24 and younger: $12,769

Average balance for borrower aged 25 to 34: $27,842

Average balance for borrower aged 35 to 49: $39,667

Average balance for borrower aged 50 to 61: $43,484

Average balance for borrowers 62 and older: $39,063

Wyoming

Average balance for borrowers: $31,949

Total borrowers: 55,400

Population with student loan debt: 9.43%

Total outstanding (billions): $1.8

Average balance for borrower aged 24 and younger: $11,392

Average balance for borrower aged 25 to 34: $26,471

Average balance for borrower aged 35 to 49: $38,806

Average balance for borrower aged 50 to 61: $43,243

Average balance for borrowers 62 and older: $43,333

South Dakota

Average balance for borrowers: $31,570

Total borrowers: 119,100

Population with student loan debt: 12.88%

Total outstanding (billions): $3.8

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,439

Average balance for borrower aged 25 to 34: $28,676

Average balance for borrower aged 35 to 49: $42,571

Average balance for borrower aged 50 to 61: $42,857

Average balance for borrowers 62 and older: $40,741

Iowa

Average balance for borrowers: $31,494

Total borrowers: 431,200

Population with student loan debt: 13.30%

Total outstanding (billions): $13.6

Average balance for borrower aged 24 and younger: $14,251

Average balance for borrower aged 25 to 34: $28,887

Average balance for borrower aged 35 to 49: $39,441

Average balance for borrower aged 50 to 61: $41,412

Average balance for borrowers 62 and older: $40,291

North Dakota

Average balance for borrowers: $29,944

Total borrowers: 89,500

Population with student loan debt: 11.24%

Total outstanding (billions): $2.7

Average balance for borrower aged 24 and younger: $13,684

Average balance for borrower aged 25 to 34: $27,439

Average balance for borrower aged 35 to 49: $40,299

Average balance for borrower aged 50 to 61: $40,506

Average balance for borrowers 62 and older: $40,000

Data and Methodology

Total outstanding loan balances include principal and interest as of September 30, 2025. Loan and borrower data comes from the Federal Student Loan Portfolio from the Federal Student Aid office. Population data for the states comes from the 1-Year American Community Survey (2024) from the U.S. Census Bureau.

Questions about this study? Contact us at press@smartasset.com

Photo credit: ©iStock.com/EyeEm Mobile GmbH