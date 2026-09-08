Staying Home to Raise the Family? Here’s What the Working Spouse Needs to Earn – 2026 Study

Raising a child now costs more than $40,000 per year in some U.S. cities, forcing many families to look for ways to manage the rising costs of parenthood. One major decision is whether both parents will remain in the workforce or one will step away to provide care at home. Because that choice reshapes both household earnings and child care expenses, families may look to the minimum income one working parent needs to support the household while the other stays home with a young child.
SmartAsset ranked U.S. states based on the minimum income one working parent needs to support a partner and one child while the other parent stays home. This arrangement eliminates paid child care expenses but reduces the household to a single income. The results show where single-income households can sustain this arrangement most affordably — and where doing so requires substantially higher earnings.
Key Findings
- Single-income earning requirements are highest in Hawaii. One working parent needs to earn $106,496 to support a partner and one child in the Aloha State. California follows at $101,213. These are the only states where the threshold exceeds $100,000.
- Southern states are most affordable for single-income families. Arkansas is the most affordable, with a required annual income of $68,869 for the working parent, about $37,600 less than in No. 1 Hawaii. Mississippi and Kentucky follow at $70,054 and $70,179, respectively.
- Massachusetts has the nation’s largest income gap between the two household arrangements. In the Bay State, a two-working-parent household needs 31.5% more income than a comparable household with one working parent. The gap is driven by Massachusetts’ high child care costs, with the median annual cost of infant care in Middlesex County estimated at more than $27,000 in 2023.
- Mississippi has the smallest earning requirement gap between single-income and dual-income households. A two-working-parent household in the Magnolia State needs to earn just 12.8% more than a single-parent household.
Questions and Answers
Which state has the highest income requirement for a single-income family with a stay-at-home parent?
Hawaii. One working parent needs to earn $106,496 to support a partner and one child.
Which state has the lowest income requirement for a single-income family with a stay-at-home parent?
Arkansas. One working parent needs to earn $68,869 to support a partner and one child.
What are the financial risks and rewards of having one parent stay at home?
A single income family with small children potentially saves in child care costs over a household with two working parents. The main disadvantages are the lost salary and retirement contributions, Social Security earnings history and employer health benefits.
What tax benefits are available to families with a stay-at-home parent?
There is no federal tax credit specifically for stay-at-home parents, but single-income families may claim the Child Tax Credit — up to $2,200 per qualifying child for 2026 ($1,700 refundable) — on the same terms as any other family.
How States Measure
Alabama (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $73,341
• One working parent — family income needed: $73,341
• Two working parents — earnings needed per parent: $41,891
• Two working parents — family income needed: $83,782
Alaska (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $89,544
• One working parent — family income needed: $89,544
• Two working parents — earnings needed per parent: $54,995
• Two working parents — family income needed: $109,990
Arizona (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $82,826
• One working parent — family income needed: $82,826
• Two working parents — earnings needed per parent: $48,880
• Two working parents — family income needed: $97,760
Arkansas (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $68,869
• One working parent — family income needed: $68,869
• Two working parents — earnings needed per parent: $40,352
• Two working parents — family income needed: $80,704
California (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $101,213
• One working parent — family income needed: $101,213
• Two working parents — earnings needed per parent: $61,194
• Two working parents — family income needed: $122,387
Colorado (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $86,403
• One working parent — family income needed: $86,403
• Two working parents — earnings needed per parent: $56,035
• Two working parents — family income needed: $112,070
Connecticut (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $91,083
• One working parent — family income needed: $91,083
• Two working parents — earnings needed per parent: $59,322
• Two working parents — family income needed: $118,643
Delaware (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $80,766
• One working parent — family income needed: $80,766
• Two working parents — earnings needed per parent: $46,987
• Two working parents — family income needed: $93,974
Florida (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $80,683
• One working parent — family income needed: $80,683
• Two working parents — earnings needed per parent: $47,029
• Two working parents — family income needed: $94,058
Georgia (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $77,688
• One working parent — family income needed: $77,688
• Two working parents — earnings needed per parent: $44,990
• Two working parents — family income needed: $89,981
Hawaii (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $106,496
• One working parent — family income needed: $106,496
• Two working parents — earnings needed per parent: $63,066
• Two working parents — family income needed: $126,131
Idaho (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $82,306
• One working parent — family income needed: $82,306
• Two working parents — earnings needed per parent: $47,486
• Two working parents — family income needed: $94,973
Illinois (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $81,411
• One working parent — family income needed: $81,411
• Two working parents — earnings needed per parent: $49,754
• Two working parents — family income needed: $99,507
Indiana (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $75,400
• One working parent — family income needed: $75,400
• Two working parents — earnings needed per parent: $48,797
• Two working parents — family income needed: $97,594
Iowa (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $73,424
• One working parent — family income needed: $73,424
• Two working parents — earnings needed per parent: $42,370
• Two working parents — family income needed: $84,739
Kansas (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $75,171
• One working parent — family income needed: $75,171
• Two working parents — earnings needed per parent: $43,534
• Two working parents — family income needed: $87,069
Kentucky (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $70,179
• One working parent — family income needed: $70,179
• Two working parents — earnings needed per parent: $40,518
• Two working parents — family income needed: $81,037
Louisiana (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $71,406
• One working parent — family income needed: $71,406
• Two working parents — earnings needed per parent: $41,288
• Two working parents — family income needed: $82,576
Maine (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $84,781
• One working parent — family income needed: $84,781
• Two working parents — earnings needed per parent: $51,126
• Two working parents — family income needed: $102,253
Maryland (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $83,595
• One working parent — family income needed: $83,595
• Two working parents — earnings needed per parent: $51,605
• Two working parents — family income needed: $103,210
Massachusetts (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $99,965
• One working parent — family income needed: $99,965
• Two working parents — earnings needed per parent: $65,749
• Two working parents — family income needed: $131,498
Michigan (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $76,398
• One working parent — family income needed: $76,398
• Two working parents — earnings needed per parent: $44,762
• Two working parents — family income needed: $89,523
Minnesota (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $80,454
• One working parent — family income needed: $80,454
• Two working parents — earnings needed per parent: $51,813
• Two working parents — family income needed: $103,626
Mississippi (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $70,054
• One working parent — family income needed: $70,054
• Two working parents — earnings needed per parent: $39,520
• Two working parents — family income needed: $79,040
Missouri (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $72,862
• One working parent — family income needed: $72,862
• Two working parents — earnings needed per parent: $44,595
• Two working parents — family income needed: $89,190
Montana (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $85,758
• One working parent — family income needed: $85,758
• Two working parents — earnings needed per parent: $51,064
• Two working parents — family income needed: $102,128
Nebraska (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $74,485
• One working parent — family income needed: $74,485
• Two working parents — earnings needed per parent: $45,386
• Two working parents — family income needed: $90,771
Nevada (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $81,848
• One working parent — family income needed: $81,848
• Two working parents — earnings needed per parent: $49,462
• Two working parents — family income needed: $98,925
New Hampshire (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $88,504
• One working parent — family income needed: $88,504
• Two working parents — earnings needed per parent: $54,642
• Two working parents — family income needed: $109,283
New Jersey (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $91,790
• One working parent — family income needed: $91,790
• Two working parents — earnings needed per parent: $57,907
• Two working parents — family income needed: $115,814
New Mexico (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $76,190
• One working parent — family income needed: $76,190
• Two working parents — earnings needed per parent: $45,822
• Two working parents — family income needed: $91,645
New York (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $94,827
• One working parent — family income needed: $94,827
• Two working parents — earnings needed per parent: $58,490
• Two working parents — family income needed: $116,979
North Carolina (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $75,067
• One working parent — family income needed: $75,067
• Two working parents — earnings needed per parent: $44,678
• Two working parents — family income needed: $89,357
North Dakota (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $71,219
• One working parent — family income needed: $71,219
• Two working parents — earnings needed per parent: $42,910
• Two working parents — family income needed: $85,821
Ohio (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $72,966
• One working parent — family income needed: $72,966
• Two working parents — earnings needed per parent: $45,635
• Two working parents — family income needed: $91,270
Oklahoma (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $71,365
• One working parent — family income needed: $71,365
• Two working parents — earnings needed per parent: $42,931
• Two working parents — family income needed: $85,862
Oregon (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $88,899
• One working parent — family income needed: $88,899
• Two working parents — earnings needed per parent: $56,534
• Two working parents — family income needed: $113,069
Pennsylvania (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $80,662
• One working parent — family income needed: $80,662
• Two working parents — earnings needed per parent: $50,170
• Two working parents — family income needed: $100,339
Rhode Island (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $84,635
• One working parent — family income needed: $84,635
• Two working parents — earnings needed per parent: $53,331
• Two working parents — family income needed: $106,662
South Carolina (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $73,882
• One working parent — family income needed: $73,882
• Two working parents — earnings needed per parent: $43,763
• Two working parents — family income needed: $87,526
South Dakota (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $73,341
• One working parent — family income needed: $73,341
• Two working parents — earnings needed per parent: $42,245
• Two working parents — family income needed: $84,490
Tennessee (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $72,946
• One working parent — family income needed: $72,946
• Two working parents — earnings needed per parent: $41,538
• Two working parents — family income needed: $83,075
Texas (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $72,925
• One working parent — family income needed: $72,925
• Two working parents — earnings needed per parent: $42,515
• Two working parents — family income needed: $85,030
Utah (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $83,242
• One working parent — family income needed: $83,242
• Two working parents — earnings needed per parent: $48,984
• Two working parents — family income needed: $97,968
Vermont (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $84,157
• One working parent — family income needed: $84,157
• Two working parents — earnings needed per parent: $54,662
• Two working parents — family income needed: $109,325
Virginia (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $81,765
• One working parent — family income needed: $81,765
• Two working parents — earnings needed per parent: $49,088
• Two working parents — family income needed: $98,176
Washington (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $90,106
• One working parent — family income needed: $90,106
• Two working parents — earnings needed per parent: $55,848
• Two working parents — family income needed: $111,696
West Virginia (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $70,283
• One working parent — family income needed: $70,283
• Two working parents — earnings needed per parent: $41,475
• Two working parents — family income needed: $82,950
Wisconsin (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $76,690
• One working parent — family income needed: $76,690
• Two working parents — earnings needed per parent: $47,258
• Two working parents — family income needed: $94,515
Wyoming (three-person household)
• One working parent — earnings needed: $76,586
• One working parent — family income needed: $76,586
• Two working parents — earnings needed per parent: $44,096
• Two working parents — family income needed: $88,192
Methodology
SmartAsset used MIT Living Wage Calculator data to compare the aggregate annual living wage of a household with two working adults and one child to that of one working adult, one stay-at-home parent and one child. The data is as of February 2026. Costs include additions for food, housing, childcare, healthcare, transportation, incremental income taxes and other necessities. These figures are statewide point estimates from a single cost model and will differ by county, child age, and household tax/benefit details; they are not sample-based and have no confidence intervals, so states within roughly one percentage point of each other in the ranking should be treated as effectively tied rather than meaningfully ordered. Source data providers are not affiliated with, and do not endorse or sponsor, this study or its findings.